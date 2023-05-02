Бурьянский Теофил Лаврентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурьянский
- Имя
- Теофил
- Отчество
- Лаврентьев
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130460. БУРЬЯНСКІЙ, ТЕОФИЛЪ (СЕверинъ) Лаврентьевъ (онъ же БуржинСкій). К. изъ сс.-п. Тымовск., на остр. Сахалинѣ, окр., 43 л.; — М. С. 7 уч. Пограничн. О. С., 2, 4 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 17 Сент. 909. | 900 87503 1459 и 1647 У. | 90 70826 1655 У.
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