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Васюкевич Анна Фомина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васюкевич
Имя
Анна
Отчество
Фомина
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
45685. ВАСЮКЕВИЧЪ, АННА ФОМИНА. К. Ошмянск. у., Юратишск. в., д. Иванковъ, 42 л.; — Виленск. О. С., 134, 135, 148, 149, 150, 285 и 2 ч. 823 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 19 Мая 905.

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