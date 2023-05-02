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Баранцевич Антон Ксаверьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранцевич
Имя
Антон
Отчество
Ксаверьев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129863. БАРАНЦЕВИЧЪ, АНТОН Ксаверьевъ. Дворян. Слуцк. у., 45 л., рд. т. же у., Греск. в., въ окол. Островѣ-Боркахъ; — Минск. О. С. 1 Мая 909, 1656 У., 169, 2 и 5 п. 170 и 1 п. 170¹ М., съ лиш. ос. пр. тюр. 1½ г. Исп. 30 Сент. 909.

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