Демьянов Борис Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демьянов
- Имя
- Борис
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46439. ДЕМЬЯНОВЪ, БОРИСЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева, 22 л.; — Кіев. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 905. | 902 95800 1647 У. | 900 88968 1647 У.
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