Григорьев Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14350. ГРИГОРЬЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Корчевск. у., Кудрявцевск. в., д. Коровиной; — Н. С. Пресненск. р. Новинск. отд. г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и 19 д. пр. з. Исп. 29 апр, 920.
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