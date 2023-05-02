Алексеев Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 119. АЛЕКСЕЕВ, АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. Владимирск. у., Одерихинск. в., с. Назарова; — Н. С. 5 уч. Владимирск. у. Неупл. налога, лиш. св. 5 л. Исп. 23 июля 919.
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