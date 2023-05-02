Смирнов Андрей Прохорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Прохорович
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28876. СМИРНОВ, АНДРЕЙ ПРОХОРОВИЧ, 22 л. Гр. Татарск. у., Кыштовск. в., д. Ереминой.; — Н. С. 5 уч. Татарск. у. Самогон, лиш. св. 5 л., с конф. ч. имущ., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 16 мая 920.
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