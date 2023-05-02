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Голубцов Иван Сидоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голубцов
Имя
Иван
Отчество
Сидоров
Дата исполнения приговора
04 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
37239. ГОЛУБЦОВЪ, ИВАНЪ СИДОРОВЪ (онъ же Власовъ). К. Владимірск. г., Юрьевск. у., Глумовск. в., с. Березницъ, 33 л., рд. Москов. г., Звенигород. у., Перхутинск. в., въ д. Малой-Вязьмѣ; — М. С. Срѣтенск. уч., г. Московы, 177 М., тюр. 5 м. Исп. 4 Февр. 909. | 905 21169 225 У. | 902 1903 975 и 1655 У.

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