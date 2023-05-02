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Бубель Юльян Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бубель
Имя
Юльян
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130355. БУБЕЛЬ, юлЬЯнЪ ИВАНОВЪ. К. Венгровск. у., гм. Вышковъ, д. Ощерже, 27 л.; — Варшавск. С. П., 134, 135, 149 и 1464 У., тюр. 2 м. Исп. 20 Авг. 909.

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