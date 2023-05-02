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Жаворонков Федор Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жаворонков
Имя
Федор
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4560. ЖАВОРОНКОВ ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ, 21 г., Себежск. у., Каменецк. в., д. Клевино. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 205 п. «б», 207 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 21 сент. 923.

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