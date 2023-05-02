Жаворонков Федор Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жаворонков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4560. ЖАВОРОНКОВ ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ, 21 г., Себежск. у., Каменецк. в., д. Клевино. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 205 п. «б», 207 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 21 сент. 923.
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