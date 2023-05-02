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Шматков Илья Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шматков
Имя
Илья
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
17 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
100094. ШМАТКОВЪ, ИЛЬЯ ЕФИМОВЪ, 15 л. К. 2 Донск. окр., в. и с. Добринскаго; — М. С. 2 уч. 2 Донск. окр., 22 Февр. 911, 11 и 169 М., подъ отвѣтствск. надз. родит. Исп. 17 Іюля 911.

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