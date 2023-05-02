Волков Михаил Викторов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Михаил Викторов

Волков Михаил Викторов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Михаил
Отчество
Викторов
Дата исполнения приговора
07 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
36752. ВОЛКОВЪ, МИХАИЛЪ ВИКТОровъ. Мщ. г. Казани, 43 л., рд. въ г. Уржумѣ; — М. С 3 уч. г. Казани, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Янв. 909. | 905 60157 1055 У. | 96 28440 169 М. | 902 85897 169 М. | 96 2447 169 М. | 902 30012 169 М. | 92 46711 169 М. | 94 5682 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.