Антонова Анастасия Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129552. Антонова, Анастасія михайлова. К. Саратов. у., Нееловск. в., с. Булгаковки, 38 л.; — Ставропольск. О. С. 13 Іюня 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 16 Окт. 909.
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