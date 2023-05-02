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Ермолаев Андрей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермолаев
Имя
Андрей
Дата исполнения приговора
03 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4467. ЕРМОЛАЕВ АНДРЕЙ, 52 л., Ядринск. у., Тайсинск. в., д. Отар. Ос. сес. Н. С. Ядринск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 3 янв. 923.

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