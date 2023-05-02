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Аксенов Василий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аксенов
Имя
Василий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129364. АКСЕНОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОровъ. К. Саратов. г., Кузнецк. у., Сюземск. в., с. Ново-Кражима, 17 л.; — Могилев. О. С. 22 Сент. 909, 134, 135, 140 и 2 ч. 1455 У., тюр. 2½ г. Исп. 24 Окт. 909.

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