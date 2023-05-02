Аксенов Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129364. АКСЕНОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОровъ. К. Саратов. г., Кузнецк. у., Сюземск. в., с. Ново-Кражима, 17 л.; — Могилев. О. С. 22 Сент. 909, 134, 135, 140 и 2 ч. 1455 У., тюр. 2½ г. Исп. 24 Окт. 909.
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