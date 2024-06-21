Бубарикин Семен Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бубарикин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130352. БУБАРИКИНЪ, СЕМЕНЪ Антоновъ. К. Невельск. у., Сокольниковск. в., д. Машна, 24 л.; — СПБ. Ст. М. С. 18 уч. 13 Окт. 909, 173 и 2 п. 175 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Окт. 909.
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