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Давид Исмаил-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давид
Имя
Исмаил-Оглы
Дата исполнения приговора
16 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3671. ДАВИД ИСМАИЛ-ОГЛЫ, 25 л., г. Феодосии. Н. С. 1 уч. Славянск. отд. Ст. 181 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 16 июля 923.

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