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Емельянов Григорий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Григорий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
02 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2956. ЕМЕЛЬЯНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 28 л., Кингисеппск. у., Врудск. в., д. Ильяши. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 220, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 2/ѴІ—24. 

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