Узрызов Филипп Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Узрызов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140296. УЗРЫЗОВЪ, ФИЛИППЪ ИЛЬИНЪ. К. Рогачев. у., Стрѣшинск. в., с. Ящищъ, 40 л.; — М. С. 1 уч. Васильков. окр. 21 Іюля 909, 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 21 Іюля 909.
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