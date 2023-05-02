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Узрызов Филипп Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Узрызов
Имя
Филипп
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
21 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
Источник
Скан
Оригинальная запись
140296. УЗРЫЗОВЪ, ФИЛИППЪ ИЛЬИНЪ. К. Рогачев. у., Стрѣшинск. в., с. Ящищъ, 40 л.; — М. С. 1 уч. Васильков. окр. 21 Іюля 909, 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 21 Іюля 909.

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