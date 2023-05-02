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Алагов Алексей Дженаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алагов
Имя
Алексей
Отчество
Дженаев
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
37362. АЛАГОВЪ, АЛЕКСѢЙ ДЖЕНАЕВЪ. Сельск. обыв. с. Хумалага, Владикавказ. окр., 20 л.; — Владикавказ. С. М. С., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 9 м., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 30 Марта 905.

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