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Березин Архип Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березин
Имя
Архип
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45205. БЕРЕЗИНЪ, АРХИПЪ ИВАНОВЪ. К. Варнавин. у., Бѣлышевск. в., д. Вязовой, 43 л.; — Костром. О. С., 150 и 285 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 9 Іюня 905.

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