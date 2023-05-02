Михайлов Сергей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17240. МИХАЙЛОВ, СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 30 л. Гр. Тверск. у., Первитинск. в., с. Великого; — Н. С. 1 р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 2 нояб. 920.
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