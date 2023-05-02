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Булгаков Егор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булгаков
Имя
Егор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
30 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45471. БУЛГАКОВЪ, ЕГОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Щигров. у., Средне-Расховецк. в., с. Перволочнаго, 39 л.; — З. Н. 3 уч. Тимск. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 30 Марта 905.

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