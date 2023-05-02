Булгаков Егор Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булгаков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45471. БУЛГАКОВЪ, ЕГОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Щигров. у., Средне-Расховецк. в., с. Перволочнаго, 39 л.; — З. Н. 3 уч. Тимск. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 30 Марта 905.
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