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Ткаченко Федор Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ткаченко
Имя
Федор
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
21 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
140006. ТКАЧЕНКО, ФЕДОРЪ МАКСИМОВЪ. К. Сумск. у., Чернетчинск. в., 66 л.; — Харьков. С. П., 2 п. 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 2 м. Исп. 21 Апр. 909.

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