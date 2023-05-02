Ткаченко Федор Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140006. ТКАЧЕНКО, ФЕДОРЪ МАКСИМОВЪ. К. Сумск. у., Чернетчинск. в., 66 л.; — Харьков. С. П., 2 п. 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 2 м. Исп. 21 Апр. 909.
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