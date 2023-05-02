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Назарова Евдокия Каллиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назарова
Имя
Евдокия
Отчество
Каллиновна
Дата исполнения приговора
04 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
27073. НАЗАРОВА, ЕВДОКИЯ КАЛЛИНОВНА, 30 л. Гр. Режецк. у., Сыкстогальск. в., д. Сморяковки; — Н. С. 2 р. 5 отд. г. Петрограда. Истязание, лиш. св. 6 м. Исп. 4 июня 920.

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