Орлов Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7231. ОРЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 38 л., Фатежск. у., Хмелевск. в., с. 2-го Бакинского Общества. Курск. Губсуд. Ст. ст. 114-а и 116, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 окт. 923.
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