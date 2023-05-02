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Бергстрем Леонид Адольфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бергстрем
Имя
Леонид
Отчество
Адольфович
Дата исполнения приговора
07 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
573. Бергстрем Леонид Адольфович, 33 л., рд. вг. Ревеле. В. Т. Ленинградск. окр. Ст. 1 ч. 66, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7/ѴІ—27.

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