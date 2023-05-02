Бергстрем Леонид Адольфович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бергстрем
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Адольфович
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 573. Бергстрем Леонид Адольфович, 33 л., рд. вг. Ревеле. В. Т. Ленинградск. окр. Ст. 1 ч. 66, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7/ѴІ—27.
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