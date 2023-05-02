Лоза Никифор Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лоза
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8195. ЛОЗА НИКИФОР АНДРЕЕВИЧ, 44 л., г. Благовещенска. В. Т. Триб. Сав.-Восточн. окр. Ст. ст. 160 п. «з», 208 ч. 3, лиш. св. 5 л. Исп. 25 мая 923.
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