Ульянова Александра Ефимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульянова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Ефимова
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99407. УЛЬЯНОВА, АЛЕКСАНДРА ЕФИмова, 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Чернск. у., Теплинск. в., с. Богословскаго; — Московск. О. С., 4 Апр. 911, 182¹, 2 ч. и 2 п. 3 ч. 1655 У., по слож. съ неотб. ч. наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 42077 (досрочн. освоб.), арест. отд. 2½ г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 1 Іюня 911. | 908 27389 1655 У. | 95 107027 1655 У. | 904 75668 1655 У. | 93 15986 169 М. | 902 8545 1655 У. | 92 85867 172 М. | 98 10289 1655 У. | 92 27467 169 М.
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