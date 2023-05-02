Чесноков Семен Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чесноков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 600
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97251. ЧЕСНОКОВЪ. СЕМЕНЪ ПАВЛОВЪ. К. Коротоякск. у., Лѣвороссошанск. в., с. Россошей, 27 л., рд. въ г. Бердянскѣ; — Екатеринодарск. О. С., 133, 152, 3 ч. 309 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 8½ л., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 70023. Исп. 9 Апр. 908. | 905 44132 172 М. | 902 18737 173 М.
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