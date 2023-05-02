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Синельников Яков Пихусович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синельников
Имя
Яков
Отчество
Пихусович
Дата исполнения приговора
22 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
10715. СИНЕЛЬНИКОВ ЯКОВ ПИХУСОВИЧ, 22 л., Гомельск. г., г. Новозыбкова. Н. С. 1 уч. Новозыбковск. у. Ст. ст. 138, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22/ІІ—24.

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