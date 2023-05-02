Доризо Константин Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Доризо
- Имя
- Константин
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4047. ДОРИЗО КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 23 л., г. Архангельска. Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 114а, 130 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 окт. 923. См. также 1923 г. Книга 1-ая, справка № 2681.
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