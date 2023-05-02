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Пронин Николай Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пронин
Имя
Николай
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
27947. ПРОНИН, НИКОЛАЙ АРХИПОВИЧ, 37 л. Гр. г. Самары; — Р. Т. г. Самары. Взяточнич., пр. р. 7 л. Исп. 9 марта 920.

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