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Беляков Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляков
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
565. Беляков Николай Федорович, 17 л., Пошехоно-Володарск. у., Пролетарск. в., д. Берендяки. Н. С. 4 р., П.-Володарск. у. Ст. 151, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/Х—26.

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