Федоров Александр Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140432. ФЕДОРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢЕВЪ. Тит. Сов., 37 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — Казан. С. П. 23 Мая 909, 134, 135, 149 и 1 ч. 345 У., крѣп. 6 м. Исп. 12 Окт. 909.
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