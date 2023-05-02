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Федоров Александр Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Александр
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140432. ФЕДОРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢЕВЪ. Тит. Сов., 37 л., рд. въ г. Ярославлѣ; — Казан. С. П. 23 Мая 909, 134, 135, 149 и 1 ч. 345 У., крѣп. 6 м. Исп. 12 Окт. 909.

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