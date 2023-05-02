Балоев Харитон Гуллаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балоев
- Имя
- Харитон
- Отчество
- Гуллаевич
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 370. Балоев Харитон Гуллаевич, 32 л., Сев.-Осетинск. обл., с. Нов.-Урух. Сев.-Осетинск. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 107, 108, 1 ч. 113, 1 ч. 116, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 8/І—26.
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