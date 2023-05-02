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Крутько Леонтий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крутько
Имя
Леонтий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7132. КРУТЬКО ЛЕОНТИЙ ИВАНОВИЧ, 55 л., Томск. у., Ново-Рождественск. в., д. Петровки. Томск. Губсуд. Ст. ст. 105, 108, лиш. св. 1 г. Исп. 15 апр. 923.

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