Лапин Павел Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33029. ЛАПИНЪ, ПАВЕЛЪ САВЕЛЬЕВЪ. К. Корочан. у., Новооскочанск. в., с. Казачьяго, 21 г., рд. въ г. Симферополѣ; — М. С. 11 уч. г. Одессы, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 15 Марта 905.
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