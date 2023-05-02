Корнеев Михаил Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнеев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6544. КОРНЕЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 24 л. Рд. в Варшавск. г., Блонск. у., в. и с., В. Т. 8 стр. корп., Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 5 февр. 923.
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