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Корнеев Михаил Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнеев
Имя
Михаил
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
05 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6544. КОРНЕЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 24 л. Рд. в Варшавск. г., Блонск. у., в. и с., В. Т. 8 стр. корп., Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 5 февр. 923.

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