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Куйрукбаев Нурлан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куйрукбаев
Имя
Нурлан
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7462. КУЙРУКБАЕВ НУРЛАН, 28 л., Семипалатинск. у., Бельагачск. в. Н. С. 10 уч. Семипалатинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 3 окт. 923.

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