Лебедев Захарий Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебедев
- Имя
- Захарий
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7961. ЛЕБЕДЕВ ЗАХАРИЙ ФЕДОТОВИЧ, 23 л., Славгородск. у., Вознесенск. в. и с. Н. С. 1 уч. Бийск. у. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 5 сент. 923.
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