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Дарнопых Федор Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дарнопых
Имя
Федор
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
27 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
2461. ДАРНОПЫХ ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ, 23 л., Черниговск. г. и у., Чемерск. в., с. Надимовки. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 95, 180, 205а, 222, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 27/ІѴ—24.

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