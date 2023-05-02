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Львов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Львов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8725. Львов Николай Иванович, 20 л., Брянск. г. Бежицк. у., Навлинск. в., д. Сытенки. Н. С. 14 уч. Бежицк. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 26 мая 926.

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