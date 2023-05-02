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Лобанов Лаврентий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанов
Имя
Лаврентий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
22 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
33191. ЛОБАНОВЪ, ЛАВРЕНТІЙ ЕГОРОВЪ. К. Акмолин. у., в. и с. Михайловскаго, 45 л., рд. Кромск. у., Красниковск. в., въ д. Аржавѣ; — Омск. С. П., 152, 1 ч. 347 и 1464 У. и Выс. мание, 904 г., тюр. 8 м. и 20 дн. Исп. 22 Янв. 905.

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