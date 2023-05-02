Андреев Григорий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129481. андреевъ, Григорій петровъ. К. Лужск. у., Лудонск. в., д. Пашкова, 21 г.; — СПБ. О. С. 21 Авг. 909, 2 п. 2 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 29 Сент. 909.
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