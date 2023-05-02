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Кинаш Ольга Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кинаш
Имя
Ольга
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4582. КИНАШ ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА, 30 л., Красноярск. у., Уярск. в., с. Клюквенского. Н. С. 5 уч. Красноярск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 11 м. П. в. з. с. 20/ХІІ—23. 

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