Кинаш Ольга Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кинаш
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4582. КИНАШ ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА, 30 л., Красноярск. у., Уярск. в., с. Клюквенского. Н. С. 5 уч. Красноярск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 11 м. П. в. з. с. 20/ХІІ—23.
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