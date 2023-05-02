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Козлов Дмитрий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Дмитрий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
17 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4852. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 25 л., б. Тюменск. г., Тобольск. у., Бронниковск. в., д. Козловой. б. Тюменск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ІІ—24. 

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