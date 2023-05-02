Козлов Дмитрий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4852. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 25 л., б. Тюменск. г., Тобольск. у., Бронниковск. в., д. Козловой. б. Тюменск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ІІ—24.
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