Мыслаков Тимофей Илларионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мыслаков
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Илларионович
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27041. МЫСЛАКОВ, ТИМОФЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 32 л. Гр. Лабинск. у., ст. Попутной; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ⅔, с отпр. на фр. Исп. 10 дек. 920.
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