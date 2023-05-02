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Мыслаков Тимофей Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мыслаков
Имя
Тимофей
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
27041. МЫСЛАКОВ, ТИМОФЕЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 32 л. Гр. Лабинск. у., ст. Попутной; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ⅔, с отпр. на фр. Исп. 10 дек. 920.

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