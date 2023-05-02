Хвостов Сергей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хвостов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12878. ХВОСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 л., Тамбовск. г., г. Липецка. В. Т. 5 стр. корп. Ст. ст. 109, 143, 196, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 18/ІІІ—24.
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