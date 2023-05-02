Хвостов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостов Сергей Александрович

Хвостов Сергей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хвостов
Имя
Сергей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
18 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
12878. ХВОСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 л., Тамбовск. г., г. Липецка. В. Т. 5 стр. корп. Ст. ст. 109, 143, 196, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 18/ІІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close