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Чиняев Филипп Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чиняев
Имя
Филипп
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
13391. Чиняев Филипп Степанович, 39 л., Корсунск. у., Инзенск. в., с. Б.-Озимск. Н. С. 4 уч. Корсунск. у. Ст. 1 ч. 157, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 30 окт. 926.

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